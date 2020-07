Alle tilsette ved Kleven Verft er sagde opp

innenriks

Dei tilsette vart orienterte om dei rutinemessige oppseiingane på eit allmøte tysdag, skriv Sunnmørsposten.

– Vi har hatt informasjonsmøte i dag der vi har orientert om at vi jobbar for vidare verksemd ved verftet. Dei tilsette er samtidig orienterte om at alle er formelt oppsagde, men at dette berre er rein rutine, seier bustyrar Bjørn Åge Hamre.

Han understrekar at det ikkje er nokon dramatikk i dette.

– Dersom vi får nye eigarar, vil mange tilsette få tilbod om ny jobb. Kor mange det blir, veit vi ikkje, seier han.

Trykt stemning

Blant dei tilsette er det trykt stemning tysdag, seier hovudtillitsvalt Olav Høydalsvik i Fellesforbundet på Kleven Verft til NTB.

– Det er ikkje noka kjekk melding å få. Vi har ikkje fått noko informasjon om neste steg, og folk veit ikkje om dei skal halde fram i jobben eller om dei skal vere heime i morgon, seier han.

Det er for lite informasjon om kva som skjer vidare, meiner Høydalsvik.

– Folk tok det med fatning i byrjinga, men no som alle får melding om oppseiing, er det tyngre. Vi kan berre vente og sjå, men det er jo ventetida som er verst for folk, seier han.

Kjøpt opp i mars

Kleven Verft har to prosjekt i arbeid. Eit fiskefartøy blir forlengt og modernisert, og eit forsyningsskip skal ferdigstillast. Det er førebels uklart om dei tilsette skal møte på jobb som normalt onsdag.

Det kroatiske industrikonsernet DIV Group kjøpte Kleven Verft av Hurtigruten i mars i år, men er altså no konkurs. Konkurskravet omfattar òg dotterselskapa Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

Rundt 400 tilsette blir ramma av konkursen, ifølgje Sunnmørsposten.

