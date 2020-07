Velta campingvogn trefte bil på bru i Haugesund

innenriks

Personane verka uskadde, opplyser Sørvest politidistrikt.

Brua er stengd på ubestemt tid. Bilete frå staden viser at campingvogna heng delvis utanfor rekkverket på brua. Ho er sikra i rekkverket, opplyser politiet, som samtidig åtvarar om at det kan falle ned ting på båttrafikken under.

Politiet melde om hendinga i 10-tida måndag.

Det blæs kraftig i området, noko som vanskeleggjer berginga. Mannskap er på plass og skal leggje ein plan for korleis campingvogna skal bergast.

– Bergingsbil må vurdere om det er forsvarleg å taue henne vekk i denne vinden, opplyser politiet.

Politiet opprettar sak på forholdet.

Meteorologane har sendt ut farevarsel om kraftige vindkast i området.

