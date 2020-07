innenriks

Salet finn stad rundt 1. september, opplyser Telenor i ei børsmelding.

Kjøparane er Fagerstad Utvikling AS, Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Johan Johannson Eiendom AS og Norgesgruppen Eiendom AS.

Verdien på 1,4 milliardar kroner inkluderer 360 millionar kroner til Telenors Pensjonskasse og eit tilleggsvederlag knytt til framtidig utvikling og areal. Betaling av tilleggsvederlag er forventa innan 4 år.

Telenors rekneskapsmessige gevinst vil bli om lag 500 millionar kroner.

