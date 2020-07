Rekordhøg eksport av sjømat i første halvår

innenriks

– Trass i ein særs utfordrande vår med koronakrisa ser vi ein verdivekst i sjømateksporten i første halvår. Det er laks, aure, sild og makrell som aukar mest samanlikna med første halvår i 2019. Ei svak norsk krone er hovudårsaka til verdiveksten, seier administrerande direktør Renate Larsen i Noregs sjømatråd.

– Auka kvotar for makrell, auka produksjon av aure og dreiing mot meir filetprodukt av laks er òg med på å trekkje opp verdien, legg ho til.

Nedgang for fersk torsk

Sjølv om det overordna biletet viser ein verdivekst for norsk sjømateksport i første halvår, understrekar Renate Larsen at fleire artar og produkttypar har opplevd ein verdinedgang. Det gjeld mellom anna fersk torsk, reker og kongekrabbe.

Ei nærast global nedstenging av restaurantane, færre flyavgangar grunna strenge reiserestriksjonar og mykje dårleg vêr i hovudsesongen for fersk torsk er blant årsakene til dette.

Brasil og Italia

– Vi ser òg at saltfisk, klippfisk og tørrfisk av torsk er ekstra hardt ramma i første halvår. Dette kjem mellom anna av at det har vore store utfordringar knytt til koronaviruset i tradisjonell store marknader som Brasil og Italia, seier Larsen.

– Når vi omreknar til annan valuta, ser vi òg ein nedgang i eksportprisen for enkelte produkt, noko som vitnar om fallande etterspurnad. Redusert kjøpekraft, risiko for at koronaviruset blussar opp igjen og uvisse i verdikjeda er faktorar som gjer framtidsutsiktene uvisse, held ho fram.

