Rekordfå asylsøkjarar – nesten tomt på mottakssenteret

– Akkurat no kjem det veldig få asylsøkjarar. Koronasituasjonen har gjort at moglegheitene til å flytte seg er mindre, men dette kjem til å endre seg etter kvart som grensene opnar opp, seier justisminister Monica Mæland til NTB.

Måndag vitja ho det nasjonale mottakssenteret for asylsøkjarar i Råde. Senteret kan skalerast opp til å huse 1.000 asylsøkjarar, men no bur det berre 12 personar der. Store delar av anlegget er tomt.

I april kom det 35 asylsøkjarar til Noreg, 38 i mai og 62 i juni. Til saman er dette færre enn det som kom på éin dag over grensa ved Storskog 2. november 2015, då 174 asylsøkjarar kom.

Den tilgjengelege månadsstatistikken på nettsidene til UDI går tilbake til 2007, og i denne perioden har det aldri kome færre i desse månadene eller i første halvår.

Til samanlikning kom det til dømes rundt 1.200 asylsøkjarar på éin månad i både mai og juni både i 2014 og 2015.

– Sikrare og meir effektivt

Ifølgje justisministeren vil dei få som kjem no, få betre oppfølging enn tidlegare, og frå oktober blir det innført eit heilt nytt system for å samordne behandlinga av asylsøknadene. Då flyttar òg UDI inn på det nasjonale mottakssenteret.

– Ein får ei sikrare og meir effektiv asylbehandling, der både UDI, politiet og helsevesenet jobbar under same tak i staden for å sitje på ulike stader, seier Mæland.

For tida blir det jobba med å ruste opp lokala, og frå hausten vil 25 tilsette frå UDI og 60–70 frå Politiets utlendingseining jobbe på senteret.

Asylsøkjarane vil då først bli møtte av politiet for ein samtale der ein prøver å avklare identiteten. Deretter blir dei slusa vidare til helseundersøking, før dei blir buande mellombels på det nasjonale mottakssenteret i tre veker inntil søknaden er ferdigbehandla.

Stor kapasitet

Målet til regjeringa er at 70 prosent av søknadene er ferdigbehandla innan 20 dagar.

– Dei som har behov for asyl, blir sende vidare til mottak og vidare busetjing, medan dei som får avslag, kan returnerast så raskt som mogleg, seier Mæland.

Ho understrekar at det er veldig få asylsøkjarar på senteret i dag, men at det kan skalerast opp til 1.000 senger.

– Vi håpar sjølvsagt ikkje det blir nødvendig. Men eg håpar at vi er førebudde på ein heilt annan måte enn ved tidlegare høve då talet har gått opp kraftig på veldig kort tid.

Stortinget har bestemt at Noreg skal ta imot 3.000 kvoteflyktningar gjennom FN-systemet i år, men på grunn av koronasituasjonen får ein truleg ikkje til dette. I staden anslår UDI at ein vil ta imot 2.000 kvoteflyktningar i år.

Ministermøte om asyl

Dei siste månadene har debatten om flyktningane i Moria-leiren i Hellas rasa, og Noreg har sagt ja til å ta imot flyktningar derifrå dersom 8–10 EU-land gjer det same.

Mæland vil ikkje gå med på at dei låge asylsøkjartala og talet på kvoteflyktningar blir trekte inn i den diskusjonen.

– Det er ikkje det som er debatten. Målet er framleis å ta imot 3.000 kvoteflyktningar, og når vi ikkje målet i år, kan vi ta ut endå fleire neste år. Det er millionar av menneske som bur i leirar, og som har behov for vern. I Moria er det ikkje kvoteflyktningar, og ein løyser ikkje situasjonen der med ad hoc-ordningar, seier ho.

Tysdag deltek justisministeren i eit digitalt ministermøte med statsrådskollegaer frå andre europeiske land.

– Vi bidreg i Hellas med både pengar og mottakskapasitet, men vi treng avklarte rammer i EU. Det kjem eg òg til å ta opp. Vi må samlast om eit felles asylsystem.

