Raja vurderer å droppe leiarkampen i Venstre

Ifølgje VG var planen å fortelje om han stiller som leiarkandidat under eit intervju med avisa i helga.

Delar av ferien vil han bruke på å treffe partifolk, og han trur derfor ein del vil tenkje at han gjer det for å søkje støtte i kampen om å bli partileiar.

Vil stanse spekulasjonar

– For å stanse spekulasjonane vil eg derfor alt no seie: Eg vurderer å ikkje stille som leiarkandidat på landsmøtet, seier Raja.

Han grunngir det med at han vil unngå ein intern maktkamp, men seier samtidig at «meir enn 50 prosent» av han ønskjer å bli partileiar.

– Det eg fryktar er ikkje å tape, det er den splittande kampen eg fryktar, seier Abid Raja.

Leiardrama

Det siste året har leiardramaet rasa i regjeringspartiet, noko som kulminerte i at noverande Venstre-leiar Trine Skei Grande 11. mars kunngjorde at ho ville trekke seg på Venstres neste landsmøte.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn kunngjorde i slutten av mai at han stiller som kandidat til leiarvervet. I tillegg til kulturminister Abid Raja blir næringsminister Iselin Nybø, kunnskapsminister Guri Melby og dei noverande nestleiarane Ola Elvestuen og Terje Breivik nemnde som kandidatar.

– Det går ikkje an å avskrive nokon. Fordelen er at denne gjengen, viss vi greier å samarbeide, kan ta partiet langt over sperregrensa, seier Raja til VG.

På grunn av koronakrisa blir landsmøtet først halde i slutten av september.

