innenriks

Midla vil bidra til å gi låginntektslanda betre finansiell støtte under koronakrisa.

– For regjeringa er det viktig å bidra til at landa som er spesielt sårbare i denne krisa, har tilstrekkeleg tilgang på finansiell støtte. Den store låneetterspørselen som koronapandemien har ført til, gjer det viktig at nye ressursar raskt blir stilte til disposisjon, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

IMF har så langt under pandemien innvilga krisestøtte til 72 land.

(©NPK)