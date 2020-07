Arbeidstilsynet: Forsvarleg innkvartering av jordbærplukkarar viktigare enn nokosinne

innenriks

Smittevernreglane reint generelt og særleg på fellesområde som bad, toalett, kjøken må vere endå tydelegare enn vanleg, og reglane bør vere på eit språk arbeidstakarane forstår, oppmodar Arbeidstilsynet.

Dei ber arbeidsgivar fastsetje klare reglar om smittevern i samråd med arbeidstakarane.

– Det er viktigare enn nokosinne at innkvarteringa som blir tilboden til utanlandske sesongarbeidarar, er forsvarleg, og at produsentar av bær og grønsaker syter for nødvendige smitteverntiltak, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i ei pressemelding.

Hovudregelen for innkvartering er einerom. Det er unntak for jordbruk, der det kan vere inntil fire personar på same soverom. Føresetnaden er at det er sesongarbeid, og at innkvarteringa varer maksimalt ti veker.

(©NPK)