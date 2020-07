Utestad i Oslo innførte kysseforbod etter korona-kontroll

innenriks

På utestaden Grünerhaven sat fleire gjester tettare enn éin meter ved ein kontroll på 17. mai. Nokre menneske klemde kvarandre og nokon kyssa.

Dermed vart staden innrapportert for «uforsvarleg drift» og «graverande» brot på einmetersregelen, skriv Aftenposten.

Utestaden har no hange opp skilt til gjestene der det står at det ikkje er lov å klemme eller kysse. Kommunen har i ettertid frikjent staden for regelbrot.

Også fleire andre stader har opplevd «kontrollørsjokk» – og fått medhald i klagene sine.

