Smitteråda for kollektivtransport er oppdaterte

I den nye rettleiaren Helsedirektoratet la fram torsdag, er det laga graderte smitteverntiltak, lik trafikklysmodellen som er innført i andre smitterettleiarar, skriv Bergens Tidende.

På gult nivå, der styresmaktene har bestemt at smittesituasjonen er i dag, skal det leggjast til rette for at passasjerar sit og står spreitt.

Det blir tilrådd ein meters avstand mellom passasjerar, men i rettleiaren heiter det at «de andre beskrevne tiltakene vil også bidra til å redusere smitterisikoen, og derfor kan anbefalt avstand mellom passasjerer på offentlig kommunikasjon justeres noe i forhold til den generelle anbefalingen».

I den nye nasjonale rettleiaren er det mellom anna lagt inn ei presisering av at kontakt ansikt til ansikt bør unngåast. Det blir òg rådd til at sitteplassar bør prioriterast framfor ståplassar. Det skal òg leggjast til rette for mindre trengsel på haldeplassar og venteområde.

