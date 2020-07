Svensk eigedomsaktør tek over 140 av barnehagebygga til Læringsverkstedet

innenriks

– Vi sit på mange bygg og har nesten fem milliardar i gjeld. Men vi ønskjer å jobbe med barn, ikkje bygg. Derfor var dette ein naturleg veg å gå, seier Hans Jacob Sundby, som eig Læringsverkstedet saman med kona Randi.

Det norske selskapet overdreg 140 av barnehagebygga sine og sit att som eigar av 70 bygg. Dette inneber at Læringsverkstedet samtidig sikrar seg ein evig rett – men også forplikting – til å leige bygga, skriv barnehage.no.

– På denne måten kan vi innfri mesteparten av gjelda vår og etablere ein struktur som er godt tilpassa utviklinga av rammevilkår i bransjen. Dette er med på å tryggje verksemda, seier Sundby.

Dei årlege leigeinntektene for eigedommane er 251,4 millionar kroner. Læringsverkstedet har sikra seg full brukskontroll over bygga som er overdregne. Endringane vil ikkje ha ringverknader eller noko å seie for verken barna, foreldra eller dei tilsette i barnehagane.

– Talet på barn i alderen null til fem år er venta å auke med nesten 10 prosent i Noreg fram til 2035. Med denne avtalen styrkjer vi posisjonen vår som marknadsleiar i Norden på sosial infrastruktur ytterlegare med eit spesielt fokus på dei sentrale kjerneaktivitetane for velferdsstatane: skule og omsorg, seier administrerande direktør Ilija Batljan i det svenske selskapet, ifølgje TT.

