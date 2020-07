Havbruksbedrifter varslar søksmål mot regjeringa

innenriks

– Vi er slett ikkje motstandarar av det nye trafikklyssystemet. Det er i utgangspunktet eit godt system for å regulere vekst og reduksjon i næringa vår. Likevel meiner vi at kunnskapsgrunnlaget ikkje er godt nok, og forsking har dei siste åra avdekt store hol i det datamaterialet som ligg til grunn for vedtaket, seier Even Søfteland, talsmann for havbruksbedriftene i Produksjonsområde 4 (PO4), som går frå Nordhordland til Stad og består av 25 havbruksbedrifter med matproduksjon i sjø.

Trafikklyssystemet inneber at landet blir delt inn i 13 fargelagde område. Fargen blir sett ut frå korleis lakselusa påverkar villaksen i området, og avgjer om oppdrettarane i området får lov til å auke produksjonskapasiteten for laks, eller om den må reduserast.

– Når ein innfører nye reguleringar som får store konsekvensar, må det vere ein føresetnad at kunnskapsgrunnlaget er riktig, og at det kan etterprøvast. Ved bruk av riktig data, hadde vedtaket vorte annleis, seier Søfteland.

Alle selskap i PO4 stiller seg bak varselet om søksmål.

Raudt i to område

Trafikklyssystemet skal sørgje for føreseieleg og berekraftig vekst i havbruksnæringa, ifølgje Nærings- og fiskeridepartementet.

Ni produksjonsområde har fått grønt lys og kan auke produksjonskapasiteten med inntil 6 prosent, medan to produksjonsområde har fått gult lys, det vil seie ingen endringar i produksjonskapasiteten.

To produksjonsområde har fått raudt lys og må redusere produksjonskapasiteten med 6 prosent. Områda er Nordhordland til Stad og Stad til Hustadvika.

Kan få store konsekvensar

Å redusere matproduksjonen av den nest viktigaste eksportvaren i landet med 6 prosent i denne regionen, vil få store konsekvensar for skatteinntektene til kommunane, lokalsamfunn og underleverandørar, ifølgje PO4-bedriftene.

Dette kjem på toppen av dei svært negative økonomiske konsekvensane av koronaepidemien.

– Det er gjennom mange år gjort ein viktig jobb for å løyse utfordringa med lakselus. Vi har sett i verk koordinerte fellestiltak mellom alle havbrukslokalitetane, som vi ser har god effekt. Då er det svært uheldig at vi likevel må redusere matproduksjonen vår basert på eit mangelfullt kunnskapsgrunnlag, seier Søfteland.

Ifølgje Søfteland viser forsking frå elvane i Stryn, Eid og Lærdal at smolten vandrar tidlegare ut frå elvane enn anteke. Den vandrar òg raskare ut i fjorden og oppheld seg i avgrensa tid i ytre strøk, før den set til havs. Dette viser nokon av hola i det kunnskapsgrunnlaget som ligg i botn for vurderinga av om eit produksjonsområde er grønt, gult eller raudt, meiner han.

Foreslår å senke produksjonen

Havbruksaktørane har i staden foreslått å redusere produksjonen med heile 12 prosent i perioden april – august.

– Vi foreslår å senke produksjonen i høgsesong for utvandringa til smolten, og at vi heller tek igjen dette tapet i perioden når smolten er ferdig vandra. Dette er eit konstruktivt og godt forslag. Vi har fått beskjed av departementet om at dette først vil bli behandla til hausten. Vi var klare allereie denne sommaren, seier Søfteland.

Det har ikkje lykkast NTB å få ein kommentar frå Nærings- og fiskeridepartementet.

