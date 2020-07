Færre får sosialhjelp

innenriks

2019 er første året sidan 2012 at det er nedgang i talet på mottakarar av sosialhjelp. Til saman fekk i underkant av 130.000 personar sosialhjelp i fjor. Det er ein nedgang på 2 prosent samanlikna med året før.

Den største nedgangen finn ein blant dei som er under 30 år. For dei over 50 år er det ein auke i talet på sosialhjelpsmottakarar, viser nye tal frå SSBs statistikk økonomisk sosialhjelp.

Sjølv om talet på mottakarar gjekk ned, gjekk utbetalingar til sosialhjelp opp med 0,4 prosent, til i underkant av 7 milliardar kroner.

Dette heng truleg saman med ein nedgang blant dei som har fått sosialhjelp i ein kortare periode, medan det har vore ein auke blant dei som har fått hjelp i åtte månader eller meir. Den gjennomsnittlege stønadstida i fjor var 5,5 månader, ein liten auke frå 5,4 månader året før.

I gjennomsnitt var det i underkant av 60.000 personar som fekk sosialhjelp kvar månad. Det er i overkant av 30 prosent som berre får stønad i to månader eller mindre gjennom året. Av alle som fekk sosialhjelp i fjor, var det 14 prosent som fekk stønad gjennom heile året.

Talet på sosialhjelpsmottakarar med barn har gått ned med 5 prosent. Det er første gong sidan 2012 at dette talet går ned.

