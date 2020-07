Myggekspert: Truleg meir mygg i år enn normalt

innenriks

I delar av landet er sommartid synonymt med kløande, raude stikk på anklar og legg.

Så langt i sommar har det vore Oslo-borgarane som har klaga mest høglydt over myggstikk og «mystisk mygginvasjon», men myggen summar over store delar av Noreg. Ein snørik vinter i fjellet har gitt det utskjelte insektet gode levekår, ifølgje biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforsking (NINA).

– Mange artar er såkalla snøsmeltingsmyggar. Dei blir klekte i dammar som blir etterlatne av snøen som smeltar – typisk på fjellet, forklarer han.

– Meir mygg enn normalt

Dermed vil dei som har hytte på fjellet, truleg oppleve mykje myggar der det har vore mykje snø. Mykje snø gir òg høg vasstand i elvane, som igjen kan føre til fleire myggar.

– Høg vasstand i elvane gir mykje mygg langs elvekantane, særleg på Austlandet – såkalla flaummyggar. Så ut frå snømengda vil eg anta at det er meir mygg enn normalt i år, seier Dahle.

Men ifølgje biologen er det vanskeleg å slå fast med tryggleik at 2020 er eit myggår. Årsaka er at det verken er myggovervaking i Noreg eller historiske tal som ein kan samanlikne med.

– Når vi seier det er mykje eller lite mygg eitt år, så er minnet som gjeld. Det kan ein ikkje alltid stole på, seier han.

Lever ikkje lenge

Myggen pleier å dukke opp mellom tre og fire veker etter ein flaum, avhengig av temperatur. Den lever ikkje så lenge – kanskje berre eit par veker.

– Som oftast så er det ein topp, som er følgd av ein ganske rask nedgang. Men så er det nokre myggar som har fleire generasjonar på eitt år. Viss det blir mykje fukt, så kan ein få litt ekstra mygg utpå seinsommaren, seier biologen.

Årsaka til at folk reagerer ulikt på ulike myggar, er at artane har litt ulike allergen i spyttet sitt og gir ulik stikkreaksjon. Særleg T-banemygg er kjent for å gi ekstra vonde stikk. Arten er ein type fuglemygg, som folk vanlegvis ikkje blir stukne av. Men får ein først stikk av han, reagerer ein kraftigare.

Det same gjeld ein del myggartar i utlandet.

Håpar på myggår

Sjølv om meir mygg enn normalt er dårleg nytt for mange nordmenn på ferie i eige land, er det godt nytt for Dahle. Han jobbar med å samle inn myggprøver, som folk sender inn til NINA.

I Noreg er det registrert 38 artar, men oversikta er ikkje komplett. Biologen og kollegaene hans ved NINA jobbar med å oppdatere artslista her til lands. Prosjektet blir avslutta i år, og forskarane har allereie funne nye artar.

– Vi håpar på tidenes myggår. Det er siste år med dette myggprosjektet, så vi håpar å få samla inn masse mygg, seier han og legg til at han gjerne får fleire prøver frå personar som vil delta i forskingsprosjektet.

(©NPK)