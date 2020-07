Justisministeren om rapport: Også fleire punkt politiet bør lære av

innenriks

Ho trekkjer fram at Politidirektoratet, PST og Oslo politidistrikt er tydelege på at dei vil følgje opp læringspunkta i rapporten.

– Rapporten er omfattande – over 200 sider – og han konsentrerer seg om politiet og PSTs politioperative forhold. Eg merkar meg at evalueringsutvalet på fleire punkt gir uttrykk for at politiet gjorde godt arbeid, men at det òg er fleire punkt politiet bør lære av, seier Mæland i ein kommentar til NTB.

Justis- og beredskapsdepartementet vil gå nøye gjennom rapporten.

– Rapporten tilrår endringar i lov- og regelverk og i styringa, det skal vi vurdere i departementet, seier Mæland.

(©NPK)