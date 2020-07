Framleis lang saksbehandlingstid hos Nav

innenriks

Etaten behandlar for tida åtte gonger fleire søknader om dagpengar per veke enn før koronakrisa. Likevel vil det ta noko tid før alle søknadene er behandla, heiter det i ei pressemelding torsdag.

– Vi har jobba på spreng og vil halde fram med det gjennom sommaren. Dei som har rett på dagpengar, kan enkelt søkje om eit forskot i vente på pengar, seier beredskapsleiar Yngvar Åsholt i Nav.

Sidan 9. mars har Nav fått inn 480.000 søknader om dagpengar. Så langt er 301.000 søknader ferdigbehandla. Justerte prognosar viser at saksbehandlingstida vil vere på om lag fire veker – som har vore målet – i slutten av juli for heilt arbeidsledige. Det målet blir venta å vere nådd i slutten av august for permitterte.

– Dette er noko seinare enn vi antok i april. Det har vore ei krevjande balanseøving å lære opp mange nye saksbehandlarar, samtidig som vi skulle auke farten i saksbehandlinga, seier beredskapsleiaren.

Utbetalingane har så langt gått til 484.000 personar.

