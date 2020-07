Fleire opplever problem med kortbetaling og Vipps

innenriks

Pressekontakt i Vipps, Hanne Kjærnes, stadfestar overfor NTB at problema er vedvarande.

– Status er at det er tekniske problem hos samarbeidspartane vår Nets som påverkar Vipps. Det påverkar bank-id og det påverkar òg ein del anna betaling i Noreg generelt, seier ho.

Ho legg til at dei førebels ikkje har funne ut av kvar feilen ligg.

– Men det er mange som jobbar med å finne ut av problemet så fort vi kan. Vi er lei for at dette skaper problem for folk, seier Kjærnes.

Ho påpeikar òg at det var ein liten periode der ting såg ut til å fungere som normalt igjen, men at dei tekniske problema etter kort tid kom tilbake.

Pressetalsmann hos Nets, Paul Rasmussen, stadfestar dei tekniske problema overfor Aftenposten.

– Det gjeld fleire tenester som krev kortbetaling. Vi er i gang med å undersøkje kva årsaka er og å finne ei løysing på problemet, seier han.

Selskapet Nets har ansvar for kortlesarar mellom anna i butikkar over heile Norden og Baltikum og tilbyr ulike typar betalingsløysingar – både på nett og via mobil.

Også i Danmark opplever fleire problem med Nets' tenester, melder DR.

