Dobbelt så mange bubilar dei siste ti åra

innenriks

I alt var det registrert 51.728 bubilar i Noreg ved årsskiftet, mot 26.800 ved inngangen til 2010, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Det er ein ganske formidabel vekst. Vi har ikkje tal for utanlandske bubilar på norske vegar, men vi veit jo at det vanlegvis er mange av dei, og det er grunn til å tru at veksten òg i fleire andre land har vore stor, seier seniorrådgivar Geir Martin Pilskog i SSB.

Også før 2010 hadde veksten i bubilar gått føre seg i fleire år.

Tyske bubilar er eit kjent syn på norske vegar om sommaren, sjølv om det nok blir noko færre av dei i år. Også der har det vore ein auke. Ved inngangen til 2019 var det registrert 530.000 bubilar i Tyskland, noko som var ein auke på 9 prosent frå året før.

I Noreg er bubilane først og fremst eit distriktsfenomen. Oslo har ein bubiltettleik på 1,7 per 1.000 innbyggjarar, det lågaste i landet. I motsett ende ligg Troms med 22 bubilar per 1.000 innbyggjarar.

Også talet på campingvogner aukar. Ved inngangen til 2020 var det 122.166 registrerte campingvogner i Noreg, ein vekst på over 30 prosent dei siste ti åra.

(©NPK)