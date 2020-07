Børsen svakt ned frå start

innenriks

Equinor var mest omsett og var ned 0,7 prosent. Deretter følgde Mowi (–1,5), Storebrand (+1,3), DNB (–0,2) og NEL (+0,4).

Gaming Innovation Group steig mest på hovudindeksen med 5,3 prosent, medan Kongsberg Automotive sokk mest, med 3,9 prosent.

Aksjane i Kahoot har gått opp 6,8 prosent etter at selskapet kom med ei resultatoppdatering for andre kvartal torsdag morgon. Der kom det fram at selskapet firedobla omsetnaden sin til 91 millionar kroner, ifølgje E24.

Eit fat nordsjøolje vart torsdag formiddag omsett for 42,36 dollar, ein oppgang på 0,7 prosent. Blant dei europeiske aksjeindeksane steig DAX 30 i Frankfurt 1,3 prosent, medan FTSE 100 i London steig med 0,6 prosent og CAC 40 i Paris steig med 0,9 prosent.

I Asia var Nikkei 225 opp 0,1 prosent og Hang Seng 2,3 prosent. I USA avslutta Dow Jones ned 0,3 prosent onsdag, medan S&P 500 var opp 0,5 prosent og Nasdaq Composite var opp 1,0 prosent.

(©NPK)