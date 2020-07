Varmaste juni nokosinne på Austlandet og i Midt-Noreg

innenriks

– Det har vore litt av ein månad. Det er sett rekordar over heile landet, og rekordoversikta vart den lengste eg kan hugse, seier klimaforskar Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt i ei sak på deira eigne nettsider.

Både Austlandet og Midt-Noreg registrerte den varmaste junien nokosinne, med høvesvis 3,7 og 4,9 grader over normaltemperaturen for månaden. På Vestlandet vart juni den nest varmaste som nokosinne er målt. Førre rekord var frå 1933. For landet som heilskap er juni i år den nest varmaste som er målt, berre slått av juni i 1953.

I alt vart det registrert elleve tropedagar, som er dagar der temperaturen stig over 30 grader. Det er ny rekord.

– Mange spør seg om varmen kjem av den globale oppvarminga, men vi kan ikkje seie at ein einskildmånad er eit resultat av klimaendringane. Derimot føyer alle varmerekordane seg inn i eit mønster over tid med stadig varmare vêr og fleire varmerekordar, seier Hygen.

