Oslo Børs opp frå start

innenriks

Etter handel i ein halvtime er hovudindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent til 799,66 poeng.

Det kjem mellom anna etter stiging i oljeprisen sidan børsen stengde tysdag ettermiddag. Like over klokka 9 onsdag morgon blir eit fat nordsjøolje selt for 41,90 dollar, som er rundt 70 cent opp frå tysdag.

Equinor stig med rundt 1,6 prosent frå start etter oppgangen i oljeprisen.

Selskapet Fjordkraft er blant dagens taparar etter at det onsdag morgon vart meldt at energiselskapet BKK har selt aksjar for nesten 600 millionar kroner. Så langt er aksjen ned 4,3 prosent.

Børsane i USA stengde òg opp tysdag. Dow Jones gjekk opp 0,9 prosent, S&P 500 gjekk opp 1,5 prosent, medan Nasdaq steig 1,9 prosent.

Hang Seng-børsen i Hongkong stengde opp 0,5 prosent, medan Nikkei-børsen i Tokyo enda ned 0,8 prosent.

