Organisasjonar krev at Noreg tek grep mot annektering av Vestbreidda

Oppropet vart overlevert statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utanriksdepartementet onsdag formiddag.

Det er Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen som står bak kravet. I alt 26 sivilsamfunnsorganisasjonar støttar oppropet, som også er signert av 10.000 personar.

Kristine Martinsen i Fellesutvalget for Palestina viser til krava frå palestinske styresmakter når ho får spørsmål om kva dei meiner regjeringa bør gjere.

– Palestinarane ber om eit forbod mot våpenhandel og militært tryggingssamarbeid med Israel og suspensjon av frihandelsavtalen med Israel. Dei ber òg om importforbod av busetjarvarer, seier ho til NTB.

Dessutan må ein sikre at enkeltpersonar og bedriftsaktørar som er ansvarlege for krigslovbrot og lovbrot mot menneskja i samband med den israelske okkupasjonen, må stillast for retten, meiner ho.

Kritisert fredsplan

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at han ønskte å byrje annekteringa av delar av den okkuperte Vestbreidda 1. juli, men det er no tvil om dette vil skje.

USAs president Donald Trump la i januar fram ein såkalla fredsplan som gav grønt lys for israelsk annektering av okkuperte palestinske område. Planen er i strid med ei rekkje FN-resolusjonar og folkeretten. Både planen til Trump og Netanyahus varsla annektering har vorte kraftig kritiserte av ei rekkje land.

UD følgjer utviklinga

FNs tryggingsråd åtvara 23. juni mot ei israelsk annektering av delar av Vestbreidda, og statssekretær Halvorsen påpeikar at Noreg slutta seg til denne fråsegna.

Men han har likevel ikkje noko svar på kva steg Noreg er førebudde til å ta dersom Israel set i verk planane sine.

– Det er for tidleg å spekulere ytterlegare i konsekvensane av ei eventuell annektering. Vi følgjer utviklinga nøye og har tett kontakt med partane, FN, EU og nærståande land, seier han i ein skriftleg kommentar til NTB.

Han understrekar at ei annektering vil vere uakseptabelt og eit brot på folkeretten. Det vil i tillegg skade utsiktene til å forhandle fram ei tostatsløysing og også kunne ha negativ effekt på tryggingssituasjonen både for Israel, Palestina og elles i regionen, meiner han.

– Det er berre ei framforhandla tostatsløysing, i tråd med folkeretten, som kan skape varig fred mellom partane, konstaterer Halvorsen.

