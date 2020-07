Noregs Banks tilsynsorgan kritiske til den nyleg offentleggjorde Tangen-avtalen

innenriks

Det var VG som omtalte saka først.

Brodtkorb seier til Dagens Næringsliv at avtalen mellom sentralbanken og den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen, som vart offentleggjort tysdag, ikkje oppfyller kravet om å fjerne all risiko.

– Avtaleverket endrar ikkje på at hovudstyret har lagt seg på ei linje om å demme opp for risiko, medan representantskapet meiner risiko for interessekonfliktar mellom Tangens private investeringar og Nbim må eliminerast, seier Brodtkorb.

Representantskapet meiner banken lempar på krava for Tangen i forhold til krava som blir stilt andre tilsette stilte i Oljefondet.

Noregs Bank ønskjer overfor NTB ikkje å kommentere saka.

