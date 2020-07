innenriks

– Eigedommen er seld. Pris og kjøpar er konfidensiell, seier eigedomsmeklar Torbjørn Ek til Dagbladet.

Eigedommen vart lagt ut for sal på Finn våren for to år sidan. Då hadde han eit prisframlegg på 35 millionar kroner, men prisen vart nyleg sett ned til 25 millionar kroner.

Det var dåverande kronprins Olav som kjøpte Bloksberg i 1947. Etter at kong Olav gjekk bort i 1991, arva kong Harald eigedommen. Prinsesse Märtha Louise tok over staden i 2001.

