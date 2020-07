Havarikommisjonen kritiserer Heimevernet etter granatulykke

innenriks

Troppssjefen var ikkje kjend med at røykgranaten han heldt i, var ein type sjokkgranat, i staden for langsamt verkande granatar som han brukte til vanleg, skriv Forsvarets forum.

29. august 2019 gjekk ein røykgranat av i handa på troppssjefen under ei heimevernsøving i Drevjamoen leir i Vefsn. Totalt vart 30 soldatar sende til sjukehus med moglege auge- og hudskadar og pustevanskar. Troppssjefen var altså ikkje klar over at røykgranaten han heldt gjekk av på nokre sekund. Havarikommisjonen peikar på at troppssjefen ikkje var klar over at det fanst fleire typar røykehandgranatar, endå typane ser ulike ut, har ulike typar merking, og troppssjefen har kasta meir enn 100 røykgranatar i si tid i Forsvaret.

Troppssjefen var ikkje kjend med at det var sjokkhandgranatar han fekk utlevert, og det var ikkje planlagt at troppen skulle trene på denne typen aktivitet. Troppen hadde heller ikkje fått utlevert verneutstyr. Havarikommisjonen peikar òg på manglande rutinar for risikovurdering i heimevernsdistriktet, HV-14. Vidare skriv Havarikommisjonen i rapporten sin at det er manglande kjennskap i forsvaret til det omfattande og vanskeleg tilgjengelege regelverket rundt bruk av denne typen våpen.

Havarikommisjonen tilrår mellom anna at HV-14 gir soldatane tilstrekkeleg tid og ressursar til planlegging og at Forsvaret vurderer å endre merkinga på emballasjen for spontanrøykgranatar.

(©NPK)