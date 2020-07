Hareide droppar nedlegging av fleire trafikkstasjonar

innenriks

Vegvesenet leverte i fjor forslaget sitt til kva trafikkstasjonar som dei meiner kan leggjast ned, i samband med at dei må spare pengar. Det kunne ha ført til at talet på stader der ein kan ta førarkort, hadde vorte kraftig redusert.

No seier samferdselsminister Knut Arild Hareide nei til dei fleste nedleggingane.

– Vi ønskjer at tenestetilbodet som var foreslått nedlagt i Levanger, Larvik, Kragerø og Mandal, likevel blir halde oppe. I tillegg blir det ikkje endra på tenestetilbodet i Sandnessjøen og på Leknes, seier Hareide i ei pressemelding.

– For å sikre eit godt tilbod, særleg til ungdom i distrikta, blir tilbodet om førarprøve på motorsykkel òg vidareført i Tynset, Kongsvinger, Flekkefjord, Odda, Sogndal, Sunndalsøra, Namsos, Sortland og Lakselv. I tillegg blir hallkontroll vidareført på Nordfjordeid, då dette er viktig for lokalt næringsliv på staden, seier Hareide.

Han seier at omsynet til ungdom i distrikta og lokalt næringsliv har vore avgjerande for at regjeringa ikkje vil leggje ned trafikkstasjonane.

Det er no berre tenestestaden i Dalen i Telemark som blir lagd heilt ned, fordi han ikkje tilfredsstiller minstekrava til gjennomføring av praktisk førarprøve.

