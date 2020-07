Guldvog: Betre behandling har gjort koronaviruset mindre dødeleg

innenriks

– Ja, det trur vi, og det er ikkje minst knytt til bruk av deksametason, som det mellom anna er gjort britiske studiar av, der ein har vist ein reduksjon i døyelegheit blant dei mest alvorleg sjuke, seier Guldvog til NTB.

Ifølgje han er det nok ikkje snakk om ein «game changer» i koronapandemien enno. Men funna er lovande.

– Det er noko av det vi har håpa på heile tida, at vi skulle finne denne typen medisinar, seier Guldvog.

– Eg trur at døyelegheita er påverkbar og noko lågare enn vi hadde innleiingsvis for dei mest alvorleg sjuke.

Deksametason

Ein britisk studie viste i juni at bruk av deksametason reduserte dødsrisikoen med ein tredel for koronapasientar i respirator. Deksametason er eit betennelsesdempande steroid som allereie blir brukt i behandlinga av ei rekkje andre sjukdommar.

I tillegg har det vore håp knytt til det antivirale legemiddelet Remdesivir.

Det er òg oppnådd lovande resultat, mellom dei i Noreg, ved blodoverføring der ein hentar blodplasma frå personar som har hatt covid-19, og som derfor har utvikla antistoff, og gir dette til personar som er sjuke.

Folkehelseinstituttet anslår i den siste risikovurderinga si at mellom 34.000 og 42.000 personar har vore smitta av koronaviruset i Noreg.

Så langt er 251 pasientar døde, noko som gir ei døyelegheit på 0,6–0,7 prosent.

Treng framleis vaksine

Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, trur nye behandlingar kan bidra til å endre forløpet til koronapandemien, på same måte som ein vaksine kan gjere det.

– Det blir gjort mykje forsking no for å teste ut ulike medikament og sjå kva som er mest effektivt av det vi har til no, seier Vold til NTB.

I tillegg har helsevesenet no bygd erfaring med behandling av koronapasientar, påpeikar ho.

– Den kunnskapen kan òg bidra til høgare overleving og lettare forløp av sjukdommen.

Men verken Vold eller Guldvog meiner framstega i behandlinga av sjukdommen er store nok til at jakta på ein vaksine kan avblåsast.

– Alvoret og døyelegheita av denne sjukdommen er så høg at vi uansett vil ha stort behov for ein vaksine, seier Guldvog.

(©NPK)