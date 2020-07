Fleire overnatta på campingplassar – krevjande mai for hotella

innenriks

Utbrotet av koronaviruset og dei følgjande nasjonale og internasjonale tiltaka for å stanse spreiinga fekk store konsekvensar for dei kommersielle overnattingsstadene, særleg for hotell og hyttegrender.

For hotella var det ein reduksjon i talet på overnattingar i mai med 78 prosent frå same månad i fjor, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Samanlikna med april er likevel talet på overnattingar på hotell meir enn dobla, men framleis svært lågt. Det var 1,6 millionar færre hotellovernattingar i mai i år enn same månad i fjor.

Til saman var det om lag ein million overnattingar i mai ved kommersielle overnattingsstader i mai, ein nedgang på heile 62 prosent frå same månad i 2019. For hytter og vandrarheimar fall talet på overnattingar med 64 prosent.

– Etter to svært krevjande månader der overnattingane fall med 55 prosent i mars og 84 prosent i april frå tilsvarande månader i 2019, kan vi no sjå at overnattingsgjestene er på veg tilbake, seier rådgivar Jarle Kvile i SSB.

(©NPK)