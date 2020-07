FHI meiner sexarbeidarar bør få økonomisk hjelp

innenriks

I risikorapporten skriv FHI at ein kan vurdere å endre på fleire reglar for å fjerne økonomiske barrierar mot å følgje råda om å halde seg heime frå jobb. Mellom anna skriv dei at ein allereie no kan vurdere å endre reglane mellombels, slik at personar som ikkje er medlem av folketrygda, men oppheld seg i Noreg, kan få økonomiske ytingar frå Nav.

«Dette kan tenkes å vere aktuelt for enkelte personar som sel sex,» heiter det.

I tillegg tilrår rapporten at ein bør vurdere å utvide den formelle dialogen mellom helsestyresmaktene og representantar for utsette grupper som sexarbeidarar.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI understrekar at dette dreier seg om ei generell bekymring for personar som ikkje er medlem av folketrygda.

– Så vidt eg veit er det ikkje oppdaga smitte gjennom sexkjøp, seier avdelingsdirektør i FHI Line Vold til VG.

FHI tilrår òg at Arbeidstilsynet og kommunelegane aukar smitteverntilsynet ved arbeidsplassar og mellombels losji ved anlegg og liknande. I tillegg ønskjer dei at kommunane sikrar at personar som skal i karantene eller isolasjon har ein eigna stad å gjere dette.

