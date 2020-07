25 døydde i brann første halvår

innenriks

Blant dei omkomne i årets seks første månader var 11 kvinner og 14 menn, viser tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Brannen som hittil i år har kravd flest menneskeliv, skjedde i Bergen i byrjinga av januar, då ei mor og tre av døtrene hennar døydde.

– Alle dødsfall som følgje av brann er eitt for mykje. Og det gjer eit ekstra sterkt inntrykk når barn blir ramma, seier administrerande direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernsforeining i ei pressemelding.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist ei markant betring med færre omkomne i brann dei seinare åra. I fjor omkom 41 personar i brann, medan snittet per år for dei fem siste åra er 36 omkomne i brann.

Tal frå DSB viser at rundt 75 prosent av dei som omkjem i brann, er eldre og pleietrengande, har nedsett funksjonsevne eller er rusavhengige. Personar over 70 år har fire til fem gonger høgare risiko for å omkome i brann samanlikna med resten av folket.

