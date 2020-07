154 kommunar får 250 millionar til klimaprosjekt

innenriks

– Vi er heilt avhengige av det lokale klimaarbeidet for å redusere dei norske utsleppa. Det er flott å sjå korleis Klimasats mobiliserer små og store kommunar over heile landet. Ordninga bidreg til den grøne omstillinga lokalt og dei kommunane samarbeider med utvikling og tenester, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ordninga vart etablert i 2016 og blir finansiert gjennom årlege løyvingar i statsbudsjettet. Ho skal i utgangspunktet vare i minst fem år, og ei vidareføring i 2021 og fleire år må vedtakast av Stortinget og regjeringa.

– Vi får stadig fleire og betre søknader for å kutte utslepp av klimagassar, og kommunane er meir ambisiøse. Vi er nøgde med at det lokale klimaarbeidet føregår over heile landet, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I denne tildelingsrunden er 250 millionar kroner fordelte. Utsleppsfrie hurtigbåtar har i denne runden fått rundt 6 millionar kroner, men ytterlegare 90 millionar skal fordelast seinare i år.

Fakta om ordninga Klimasats

* Etablert i 2016 og varer til minst 2020.

* For 2020 er det sett av 232 millionar kroner i statsbudsjettet til generelle klimatiltak.

* I tillegg er 90 millionar øyremerkte utsleppsfrie hurtigbåtar, med søknadsfrist 1. september.

* I tillegg blir det delt ut rundt 16 millionar kroner til generelle tiltak som er frigjorde frå tildelingar i 2016–2019, der prosjekta anten er nedskalerte eller ikkje gjennomførte.

* Over 1.300 prosjekt har fått til saman 900 millionar kroner sidan etableringa i 2016.

* Ei eventuell vidareføring av ordninga blir vedteken av regjeringa og Stortinget.

