Virke om hotell-nedbemanning: Dette er berre starten

Tysdag vart det kjende at hotellkjeda går til storstilt nedbemanning i august på grunn av koronapandemien. Virke Reiseliv fryktar at mange fleire oppseiingar vil kome i sommar innan reiselivs- og opplevingsnæringa.

– Det er trist å sjå at nedbemanninga er i gang. Vi har ropt varsku om at det vil komme oppseiingar og konkursar lenge og bede om konkrete tiltak for å unngå dette. Men i staden for å kome med nye tiltak som kunne hjelpt næringa, ser vi at dei ordningane som har treft reiselivsnæringa, blir planlagde avslutta i sommar eller på hausten, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

– Overlatne til seg sjølv

Ho seier dei fleste som rettar seg mot den internasjonale marknaden, vil få store problem om sommarsesongen ryk. Også aktørar som driv med kurs og konferansar, vil slite lenge, meiner ho.

– Regjeringa overlèt i realiteten desse verksemdene til seg sjølv. Det er oppsiktsvekkjande at regjeringa ikkje prioriterer å redde fleire av dei 170.000 arbeidsplassane i norsk reiselivsnæring, seier Bergmål.

Tipunktsliste

Virke har lagt fram ein tipunktsliste som dei meiner vil bidra til å unngå konkursar og redde arbeidsplassar. Bergmål meiner regjeringa kunne gjort meir for å hindre at arbeidsplassar forsvinn.

– Dei kunne forlengt moglegheita til å permittere, forlengt og forbetra kontantstønadsordninga, fått på plass ei ordning som hjelpte alle sesongbedrifter – ikkje berre dei som driv med utandørsaktivitet. I tillegg kunne dei utvida stønadsordninga til reisearrangørane til sommarsesongen. For å nemne noko, seier ho.

