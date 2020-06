Støre fell i popularitet hos eigne veljarar

innenriks

I ei måling som Ipsos har gjort for Dagbladet kjem det fram at oppslutninga om Støre blant eigne veljarar er nede i 29 prosent. Det er så vidt over oppslutninga han fekk i heile befolkninga, uavhengig av partipreferanse, før valet for tre år sidan. I januar hadde Arbeiderparti-leiaren ei oppslutning på 36 prosent blant eigne veljarar.

Erna Solberg kan på si side smykke seg med at 76 prosent av Høgre-veljarane ønskjer henne som statsminister. I heile befolkninga er det 34 prosent som svarer at det er henne dei vil ha til å styre landet.

For Støre svarer berre 10 prosent av dei spurde i mai at dei meiner han er best eigna til å vere statsminister.

– Eg trur ikkje dette biletet vil vere situasjonen ved neste val. Vi har lagt bak oss fire ekstraordinære månader der koronasituasjonen har vore definerande, seier Støre i ein kommentar til avisa.

(©NPK)