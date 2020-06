Solberg fekk omvising på legevakta i Kongsberg

innenriks

Statsministeren vart teken imot av Kongsbergs-ordførar Kari Anne Sand (Sp) og legevaktsjef Susanne Kjær, som fortalde korleis dei på legevakta har handtert koronavirusutbrotet og det medfølgjande testregimet.

– Eg synest vi har lykkast godt, men det har verkeleg vore nye vegar å trakke opp, sa Kjær.

– Smittevernet kunne vi godt frå før, men steik for nokre dimensjonar og mykje meir komplekst enn vi har vore vande til, sa ho vidare.

Statsministeren fekk òg under besøket vere med på ei testing av ein person som oppfylte testkriteria. Ho gjentok at det er viktig å hugse smittevernreglane sjølv om samfunnet no opnar gradvis opp.

Kongsberg har hatt 22 smittetilfelle så langt under koronapandemien. Det siste smittetilfellet i kommunen var i april.

Legevakta har ansvar for kommunane Kongsberg, Øvre Eiker, Rollag og Flesberg.

(©NPK)