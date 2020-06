Solberg: Danmark og Sverige ville ha Noreg inn som eigar i SAS

innenriks

– Det har kome spørsmål frå nabolanda våre om vi ville gå inn med eigarskap eller hybridkapital, og det tyder at dagens eigarar ville at vi skulle ta meir av rekninga framover. Men vi har tenkt at vi skal likebehandle SAS, Norwegian og Widerøe så godt som mogleg, og derfor var det uaktuelt, seier statsminister Erna Solberg til NTB.

Tysdag vart det kjent at SAS har fått på plass ein ny krisepakke. I alt skal eigenkapitalen til selskapet, som til liks med resten av reiselivsnæringa er hardt ramma av koronakrisa, blir styrkt med 14,25 milliardar svenske kroner. Sverige og Danmark, som er hovudeigarar i SAS, tek mykje av rekninga.

– Rett at Sverige og Danmark reddar SAS

Den siste tida har fleire teke til orde for at Noreg burde gå inn som eigar i SAS. Noreg var tidlegare medeigar i selskapet, men selde dei siste aksjane sine i 2018.

Arbeidarpartiets Sverre Myrli, som sit i transportkomiteen på Stortinget, sa til Dagens Næringsliv i midten av juni at det gjekk føre seg samtalar mellom dei tre landa om at Noreg skulle gå inn med eigenkapital i SAS.

No stadfestar altså Solberg at det har vore kontakt, men at Noreg ikkje går inn i selskapet.

– Sverige og Danmark er framleis eigarar i selskapet, og det er heilt rett at det er eigarane som no går inn og reddar selskapet. Det bør ikkje vere slik at dei skal hente inn nye eigarar, og at norske skattebetalarar skal gå tilbake i ei eigarskapsform om dagens eigarar kan gjere dette, seier Solberg.

– Det SAS har gjort no, er primært ein operasjon der eigarane går inn med meir kapital for å drive vidare, og dei gjer i så måte mindre av den omstruktureringa som Norwegian gjorde, seier ho.

– Ville ha vore urimeleg

Solberg viser til at regjeringa allereie har tilbode dei tre flyselskapa SAS, Norwegian og Widerøe lånegarantiar, og at Noreg òg betaler SAS 500 millionar kroner for å sikre eit grunnleggjande flytilbod.

– Det ville ha vore urimeleg av oss å behandle SAS på ein annan måte enn Norwegian. Vi er opptekne av konkurransen i den norske marknaden, og det inneber at vi har fleire flyselskap, og at folk får eit godt flytilbod, seier ho.

