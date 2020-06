Rap frå 3.000 sauer skal målast

innenriks

Det er lastebilen Metanmåleren som skal køyre Noreg rundt for å måle sauerap.

– Norsk Sau og Geit er opptekne av å bidra i klimadugnaden, og Metanmåleren er eit viktig prosjekt for oss. Vi har store voner om at vi kan bruke målingane til å avle fram ein meir klimavenleg sau, seier styreleiar Kjell Erik Berntsen i Norsk Sau og Geit.

Metanmålaren har akkurat gjort dei første testmålingane sine og skal snart ut på noregsturné for å måle metanutsleppet frå sau på norske gardar.

Inne i lastebilen er det eit mobilt laboratorium med ti gasstette kammer: Her står sauen i 50 minutt medan mengda metan som han har produsert, blir målt.

– Heile verda må gjere ein kjempeinnsats i klimadugnaden om det skal gå bra med oss. Landbruket skal sjølvsagt ta sin del, og avlsarbeid for redusert metanutslepp er eit viktig tiltak frå Norsk Sau og Geit, forklarer avlssjef Thor Blichfeldt i Norsk Sau og Geit.

Jordbruket står for 8,8 prosent av norske klimagassutslepp. Halvparten av dette er metan frå drøvtyggjarane som storfe, sau og geit.

Ikkje alle dyr slepper ut like mykje metan, og noko av denne variasjonen kjem av genane. Ved å måle utsleppa på individnivå kan ein plukke ut avlsdyr som sørgjer for at neste generasjon blir meir klimavenleg.

