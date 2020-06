Nestleiarane i Oslo Frp ber om ekstraordinært møte

innenriks

Dei vil tysdag be om at møtet blir halde så snart som mogleg, stadfestar politisk nestleiar Andreas Meeg-Bentzen overfor NRK. Han utdjupar at dei ønskjer ei forklaring frå leiar i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen.

– Situasjonen no med meiningsutveksling i media er uhaldbar i lengda og potensielt skadeleg for partiet, seier Meeg-Bentzen.

I eit intervju med Finansavisen i helga gav Ugland-Jacobsen uttrykk for at det ikkje skulle liggje nokon automatikk i at partileiar Siv Jensen vil bli innstilt på førsteplass på Oslo Frps liste til stortingsvalet neste år. Jensen omtala seinare utspelet som «ikkje akseptabelt».

Ugland-Jacobsen har i lengre tid fronta at den politiske linja til partiet bør dreiast i ei nasjonalliberalistisk retning. Dette vart heller ikkje teke godt imot hos Jensen, som sa frå om at ho ventar at lokallaget innordnar seg det politiske retningsvalet som har forankring i landsmøtet.

Diskusjonen har ført til at fleire av lokallaga i Frp har bede sentralstyret om å leggje ned Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utover frontar ei anna politisk retning enn det landsmøtet har vedteke, så bidreg Oslo Frp til ei svært unødig splitting i partiet, heiter det i eit opprop som mellom anna fylkesleiarane i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Viken og Trøndelag skal ha stilt seg bak.

