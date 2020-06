Jernbanedirektoratet utset konkurransen om togtrafikk rundt Oslo

innenriks

– Ei utsetjing vil redusere den samla uvissa for togoperatørane og bidra til at vi får ein god og rettferdig konkurranse til det beste for togkundane, seier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i ei pressemelding tysdag.

Trafikkpakke 4, som omfattar lokal- og regiontogtrafikken rundt Oslo, skulle etter planen tildelast hausten 2021, med trafikkstart halvtanna år seinare – i desember 2022. No blir konkurransen utsette slik at konkurransegrunnlaget skal vere klart i første kvartal neste år og kontrakten blir tidleg tildelt i 2022.

Oppstart blir i desember året etter.

Slotsvik viser til koronapandemien som ei årsak til utsetjinga. Pandemien har skapt store utfordringar òg for togoperatørane, som har måtta skalere ned tilbodet sitt etter eit trafikkfall dei første par månadene på opptil 90 prosent.

– Det har oppstått stor uvisse, særleg knytt til kva som vil vere normal etterspurnad og inntektsnivå for togoperatørane framover, og dessutan om operatørane har ressursar og økonomi til å prioritere deltaking i ein ny konkurranse.

I tillegg er det uvisse når ny infrastruktur kan takast i bruk. Det går føre seg fleire store utbyggingsprosjekt på jernbanen i austlandsområdet, fleire av desse blir realisert i avtaleperioden.

Jernbanedirektøren seier ei utsetjing òg av den grunnen vil bidra til at konkurransegrunnlaget, og dermed sjølve konkurransen, blir betre fordi operatørane med større tryggleik kan ta høgd for dei mange positive effektane desse investeringane gir.

