Reiseselskapa har refundert 350 millionar

innenriks

Mange nordmenn har pengar uteståande etter at reiseselskapa vart tvinga til å avlyse allereie betalte reiser då koronakrisa kom i mars. Ifølgje hovudorganisasjonen Virke har norske forbrukarar over 3 milliardar kroner uteståande som dei ventar på å få refundert, skriv Dagens Næringsliv.

Charterselskapet Ving har så langt betalt tilbake 130–140 millionar kroner, og administrerande direktør Christian Grønli seier det framleis står att om lag like mykje som ikkje refundert.

Ving har ein marknadsdel på om lag 40 prosent, medan Apollo og TUI har om lag 27 prosent kvar. Det indikerer ifølgje avisa at dei tre selskapa har betalt ut omtrent 350 millionar kroner til kundane, og at like mykje framleis står på vent for å bli utbetalt etter at regjeringa utsette fristen for å refundere kansellerte reiser frå 14 til 90 dagar.

Apollo stadfestar at dei så langt har betalt tilbake omtrent 100 millionar og at like mykje står att. TUI ikkje vil oppgi tala, men opplyser at alle reiser i mars og april no er refunderte og at vidare utbetalingar framover er automatiserte.

(©NPK)