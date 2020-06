Jensen forventar at Oslo Frp innstiller henne på topp

innenriks

Nyvald leiar i Oslo Frp, Geir Ugland-Jacobsen, sa i helga til Finansavisen at han er uviss på om Jensen bør toppe lista.

Det fell ikkje i god jord hos partileiaren, som forventar at Oslo-laget innordnar seg. Overfor NRK viser ho til at det er lang tradisjon for at den landsmøtevalde leiinga toppar vallista i lokallaget.

– Dette er ei lita gruppering i Oslo som vel å prøve å oversjå alle dei vedtaka og strategiar som resten av partiet har valt. Det er jo sjølvsagt ikkje akseptabelt, seier Jensen til kanalen.

Ugland-Jacobsen tok òg til orde for at partiet bør gå i ei meir nasjonalliberalistisk retning og bli eit patriotisk fyrtårn. Jensen er ikkje samd og meiner Frp skal vere eit liberalistisk folkeparti.

– Det er sånn at når landsmøtet i Framstegspartiet vedtek politikk, strategi og partileiing, så er det noko ein forventar at heile partiet sluttar opp om og legg til grunn, seier Jensen.

