Helgelandssjukehuset endrar testrutinar for vikarar

innenriks

– Alle svenske vikarar skal testast ved tilkomme og må vente på svar på test før dei får gå i jobb. I tillegg skal det i samsvar med rutinane gjennomførast ein ny test etter fire dagar, skriv Helgelandssjukehuset HF i ei pressemelding.

Det er nye råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) som gjer at sjukehuset no endrar praksisen rundt testing av utanlandsk personell. Tidlegare gav forskrifta frå FHI fritak for svenske helsearbeidarar, men no endrar sjukehuset rutinane i tråd med dei nye retningslinjene.

– Praksisen vi har hatt, har vore i tråd med gjeldande råd og retningslinjer. Det kom nye råd førre veke frå FHI som vi no følgjer, seier kommunikasjonssjef Tore Bratt i Helgelandssjukehuset.

Sjukehuset er framleis stengt for nye innleggingar i vente på svar på smittetestar av pasientar og den svensk sjukepleiaren. Poliklinikkane og fødeavdelinga er derimot opne.

Måndag er tre pasientar framleis i isolasjon som følgje av mogleg dropesmitte, medan fire pasientar er i karantene. Alle pasientane er testa, stadfestar sjukehuset.

