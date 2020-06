Fleire Frp-lag ber sentralstyret vurdere å leggje ned Oslo Frp

innenriks

Nyvalt leiar i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, sa i helga til Finansavisen at han er uviss på om Siv Jensen bør ha topplasseringa på Oslo-lista til valet neste år.

No blir det mobilisert for fullt i fleire fylkeslag for å slå ring om Siv Jensens og dei vedtekne strategiane til partiet, skriv Stavanger Aftenblad.

Fylkesleiar Svein Erik Indbjo i Rogaland Frp har saman med fylkesleiarane i Vestland Frp og Møre og Romsdal Frp laga eit opprop som er tilsendt andre fylkesleiarar i partiet. Ifølgje Stavanger Aftenblad skal òg fylkeslaga i Viken og Trøndelag ha stilt seg bak dette.

– Når Oslo Frp utover frontar ei anna politisk retning enn det landsmøtet har vedteke, så bidreg Oslo Frp til ein svært unødvendig splitting i partiet, heiter det i oppropet.

I teksten kjem det òg fram at fylkeslaga ber sentralstyret vurdere å oppløyse Oslo Frp dersom uvissa som er skapt, ikkje opphøyrer.

Til Aftenbladet seier fylkesleiar Jacobsen at han nesten ikkje klarer å ta oppropet seriøst.

– Vi ber ikkje om at det umiddelbart skal endrast på nokon ting, men framover meiner vi det bør gjerast visse justeringar i det nye programmet som skal gjelde for 2021–2025, seier han.

(©NPK)