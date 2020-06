Birgitte Tengs' fetter ankar til Høgsterett

innenriks

Advokatane Arvid Sjødin og Bent Endresen meiner at Noreg bryt dei europeiske menneskerettane så lenge den sivilrettslege dommen mot Birgitte Tengs fetter blir ståande, skriv Stavanger Aftenblad.

Lagmannsretten nekta gjenopning av dommen frå Gulating lagmannsrett i 1998, der Birgitte Tengs' fetter vart dømd til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til foreldra til avdøde, skriv avisa.

Sivilrettsleg

Fetteren må dermed leve vidare med den sivilrettslege dommen, der han vart dømd til å betale erstatning for eit drap som han er frifunnen for. Dette er mogleg fordi kravet til bevisføring er strengare i ei straffesak enn i ei sivilrettsleg sak.

Advokatane meiner at lagmannsretten nytta feil rettsbruk då dei avviste kravet frå fetteren om gjenopning. I anken legg dei ned påstand om at rettsavgjerda til lagmannsretten blir oppheva og at klienten deira blir tilkjend sakskostnadene.

Først dømt, så frifunne

Birgitte Tengs (17) vart funnen drepen nær heimen sin på Karmøy 6. mai 1995. To år seinare vart Tengs' då 19 år gamle fetter dømt for drapet på kusina si.

Fetteren anka og vart året etter frikjent i lagmannsretten, men han vart samtidig dømd til å betale Tengs' foreldre oppreisning. Erstatningskravet er seinare ettergitt, men dommen står ved lag.

Drapet er framleis uoppklara, men i desember 2016 anbefalte Kripos' cold case-gruppe ei ny etterforsking i saka, som dermed vart den første som vart teke opp av gruppa.

