Ber regjeringa gå for full satsing på CO2-fangst

Ei offentleg rekning på 25 milliardar kroner over ti år skremmer ikkje partane i arbeidslivet når det gjeld å etablere to anlegg for CO2-fangst i Noreg i staden for eitt, skriv Klassekampen.

Førre veke anbefalte rådgivingsselskapa Atkins og Oslo Economics det dei kallar «minimumsløysing» og etablere eitt fangstanlegg i Noreg, og ikkje to.

Rekninga for det eine anlegget i Brevik, og dermed la vere å bygge det andre på Klemetsrud i Oslo, ville «berre» koste 13,9 milliardar. Ved etablering av begge ville derimot prisen vere omtrent 35 milliardar.

No føyer derimot både LO, NHO og Norsk Industri seg inn blant dei som meiner Noreg bør sjå bort frå tilrådingane og i staden satse på full utbygging. NHO viser til at innsatsen kan gi tusenvis av arbeidsplassar og at den årlege prisen vil vere mellom 1,5 og 2 milliardar kroner.

– NHO er verken skremt eller overraska over desse tala, seier direktør Mari Sundli Tveit i NHO til avisa.

Heller ikkje forbundsleiar Stein Lier-Hansen i Norsk Industri meiner det er eit tal å vere redd for.

– Å vere pionar kostar pengar. Her må vi få teknologien opp i stor skala, så vil det bli billegare etter kvart, seier Lier- Hansen som viser til at industrien i framtida ikkje vil klare seg utan karbonfangst.

