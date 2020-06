Olaug Bollestad ser framover: No blir det kamp for dei arbeidsledige

innenriks

Bollestad, som for tida er fungerande partileiar, har invitert til intervju på graset i Slottsparken for å oppsummere KrFs siste halvår.

Ho har lagt bak seg det smertefulle tapt om bioteknologilova frå mai – ei av KrFs viktigaste verdisaker, og løftar i staden fram eit anna verdispørsmål.

– Eg meiner jo at verdiar er å gi folk jobb òg. Det er ein verdi i eit samfunn å inkludere folk, gi dei ansvar og gi dei ein jobb, seier Bollestad.

Ho trekkjer det kristne mottoet «be og arbeid» opp av hatten, og understrekar at den høge arbeidsløysa blir ei av dei mest krevjande utfordringane for regjeringa til hausten

Og Bollestad vil at KrF skal ta ei aktiv rolle. Ho tenkjer mellom anna på dei tilsette i olje- og leverandørindustrien i heimfylket Rogaland.

– Store delar av industrien er lamma. Det handlar om folks tryggleik. Dei må ikkje berre ha noko å leve for, dei må ha noko å leve av, seier ho til NTB.

Jordbær

I solsteiken framfor Slottet byr KrF-nestleiaren på norske jordbær.

– Tenk på alt det «marakkelset» vi har hatt for jordbæra. Så no må vi ete og nyte dei, seier ho.

For departementet hennar har kanskje den viktigaste jobben under koronakrisa vore å sikre gjestearbeidarar tilgjenge til norske jordbæråkrar og drivhus for å halde hjula i gang i landbruket.

Men Bollestad, som har bakgrunn som intensivsjukepleier, har òg vore djupt involvert i resten av koronahandteringa.

– Eg følgjer med på smittetala som om eg skulle vere ei ugle som ser over skuldrene på folk. Sjå til Tyskland, der situasjonen forverra seg igjen i løpet av nokre få dagar. Det kan få store konsekvensar viss vi må stengje ned meir. Det å både ha fokus på helse, men også arbeidsplassar vil vere ein kjempeprioritet for KrF framover, seier ho.

Fall

På det meste, i mars/april, var over 400.000 personar arbeidsledige, medan talet no har gått ned til rundt 300.000.

Landbruksministeren trekker fram kuttet til regjeringa i formuesskatt på arbeidande kapital som eit viktig grep for å stimulere til verdiskaping.

– Det er ikkje å gi til dei rike. Det er at dei rike skal vere med å bidra til at vi faktisk har arbeidsplassar i Noreg, seier ho.

Ungt løft!

Både smittetala og arbeidsløysetala peikar no same veg som KrFs oppslutning på meiningsmålingane dei siste åra: Nedover.

I 2013 hadde partiet eit snitt på rundt 6 prosent på målingane, medan talet no ligg på 3,6 på junimålingane. Blant utfordringane er ein stadig eldre medlemsmasse, men Bollestad synest rett og slett det er frekt når ho får høyre orda «gamlingparti».

Ho meiner framtida ser lovande ut.

– Kven er det som har den yngste ordføraren i landet? Kven er det som har den yngste statsråden? Det er «fadosten» ikkje dei store partia! Det er faktisk KrF!, seier ho engasjert.

Og viser til eit særs aktivt KrFU som gjer henne «kjempemotivert» fram mot neste val.

– Det gir grunnlag for å byggje eit større parti enn vi har vist på meiningsmålingane no, det trur eg faktisk «grasalt» på fram til 2021!

