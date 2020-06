Svensk helsepersonell på norske sjukehus smitta av korona – lege fekk karantenefritak

innenriks

NRK skriv at legen kom til Noreg tidleg denne veka og var på jobb ved medisinsk avdeling på Nordfjord sjukehus i Nordfjordeid tysdag og onsdag. Torsdag fekk legen milde symptom, og fredag kom prøvesvaret som viste at legen har viruset.

Legen skulle eigentleg ha vore i ti dagars karantene fordi vedkommande kom frå Sverige. Helse Førde gav likevel legen fritak frå karanteneplikta.

– Vi har høve til å gi fritak frå karanteneplikta når vedkommande oppfyller ei rekkje kriterium, mellom anna å vere heilt symptomfri og at vedkommande ikkje har vore i kontakt med nokon andre som er smitta, seier direktør Trine Hunskår Vingsnes ved medisinsk klinikk.

Er sett i heimeisolasjon

Vingsnes legg til at situasjonen er beklageleg, men at dei er avhengige av å bruke vikarar, spesielt om sommaren.

I ei pressemelding skriv Helse Førde at legen no er sett i heimeisolasjon, og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang.

– Vi sette i verk tiltak etter planane Helse Førde har for handtering av koronasmitte, og vi er i ferd med å få god oversikt over kontaktflata til den smitta, seier Vingsnes i pressemeldinga.

Helse Førde opplyser at pasientar og tilsette ved sjukehuset som har hatt kontakt med den smitta legen, blir kontakta av sjukehuset.

Pasientar som må leggjast inn, blir sende til Førde sentralsjukehus fram til situasjonen på Nordfjord sjukehus er avklart.

Byrja å jobbe før prøveresultat var klart

Samtidig er seks pasientar ved kirurgisk avdeling ved Helgelandssjukehuset i Sandnessjøen isolerte etter å ha vore i kontakt med ein svensk vikarsjukepleiar som no har testa positivt på koronaviruset, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

I tillegg er 16 tilsette førebels vurdert som mogleg smitta.

Vikarsjukepleiaren frå Sverige kom til sjukehuset i Sandnessjøen måndag denne veka, og har ikkje jobba ved sjukehuset tidlegare.

– Prosedyrane til Helgelandssjukehuset for testing av helsepersonell som blir leigd inn tilseier at personellet kan byrje i arbeid før resultatet av testen er klar. Denne dispensasjonsmoglegheita har Helgelandssjukehuset oppretta i rutinane sine i samråd med Helse nord. Bakgrunnen er behovet for innleigd personell til å halde oppe drifta, skriv sjukehuset i pressemeldinga.

Den kirurgiske avdelinga på sjukehuset er inntil vidare stengt.

Inntil situasjonen er klarlagd vil alle pasientar som krev innlegging blir frakta til sjukehuset i Mo i Rana og sjukehuset i Mosjøen.

– Ein beklageleg situasjon

Statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet seier det heile er ein beklageleg situasjon.

– Det er viktig at sjukehuset umiddelbart sette inn tiltak, og at dei no får oversikt over både pasientar og tilsette som kan ha blir eksponert for smitte, skriv Klippen i ein e-post til NTB.

Ho understrekar at det er strenge reglar for unntak for karantene, og at det er viktig at sjukehusa gjer grundige risikovurderingar og følgjer dei nasjonale retningslinjene for dette.

(©NPK)