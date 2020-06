Fleire lagrar drikkevatn heime no enn før koronaepidemien

innenriks

I undersøkinga som Ipsos har gjennomført for DSB, svarer 29 prosent at dei lagrar drikkevatn heime. Før koronapandemien var delen 20 prosent, melder NRK.

Til kanalen seier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther at ho trur at hendingane i vår har gjort at fleire nordmenn no er førebudde på uventa hendingar.

– Folk har tydelegvis teke til seg råda om at ein må vere førebudd på ei krise. Dei kjøper inn batteri, mat og ikkje minst vatn som er heilt nødvendig å ha viss infrastrukturen ryk, seier ho.

Medan 65 prosent før koronakrisa oppgav at dei kjenner til DSBs råd om at alle husstandar bør kunne klare seg i tre døgn, svarer no 77 prosent det same, ifølgje undersøkinga.

(©NPK)