Bruun-Gundersen om koronasmitta svensk helsepersonell: – Uakseptabelt

– Det er jo heilt uakseptabelt at personar frå høgrisikoland som Sverige, kjem til Noreg med covid-19, jobbar i norsk helsevesen og utset innbyggjarane og pasientane våre for fare, seier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK Dagsnytt.

Ho påpeikar at ho ikkje kan forstå at det ikkje blir stilt eit krav om at dei må testast før dei får lov å komme inn til Noreg.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad seier han trur at dei fleste store norske sjukehus i sommar tek i bruk vikarar frå Sverige, men at omfanget varierer frå sjukehus til sjukehus.

– Dette er tal som dei regionale helseføretaka har, vi kjenner ikkje alle tala, men det er ganske mange svenske legar og sjukepleiarar primært som jobbar i Noreg i periodar, seier Nakstad til kanalen.

