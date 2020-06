Ventetida på norske sjukehus har auka kraftig

innenriks

For ferdigbehandla somatiske pasientar var gjennomsnittleg ventetid 55 dagar i mars, 60 dagar i april og 72 dagar i mai.

For dei som framleis ventar, var gjennomsnittleg ventetid i både april og mai på 84 dagar. Tilsvarande for mai 2019 var 60 dagar, opplyser Helsedirektoratet.

Fagdirektør Beate M. Huseby seier at helseføretaka står overfor ein utfordrande situasjon der dei skal planleggje for ein mogleg framtidig smittetopp og ta vare på smittevernomsyn, samtidig som dei skal ta opp att eit normalt aktivitetsnivå, avklare kva pasientar som må givast prioritet og ta igjen etterslepet i pasientbehandlinga.

Kan kome tilbake raskt

– Det er ikkje overraskande at dette fører til auke i ventetidene ei stund framover. Det er likevel viktig å leggje merke til at talet på ventande ikkje er høgare enn i fjor på denne tida. Det gir håp for at vi kan kome tilbake til ein meir normal situasjon ganske raskt, påpeikar Huseby.

Endringane i ventetid indikerer at utfordringane med etterslep av pasientar som har fått utsett utgreiing og behandling, er større for somatikk enn for psykisk helsevern og TSB (tverrfagleg spesialisert rusbehandling).

Nedgang i førespurnader

Psykisk helsevern for vaksne hadde omtrent same ventetid for ferdigbehandla pasientar i mai i år som i mai i fjor (45–46 dagar).

I psykisk helsevern for barn og unge var ventetida for ferdigbehandla auka med tre dagar samanlikna med 2019. For TSB var ventetida for ferdigbehandla i mai i år fem dagar lågare enn i mai 2019.

Talet på tilvisingar til spesialisthelsetenesta fall i mars, april og mai med høvesvis 27, 38 og 20 prosent. Nedgangen gjeld alle aldersgrupper, alle regionar og både somatikk, psykisk helsevern og TSB.

Samla sett for månadene frå januar til og med mai er det ein nedgang i 76.442 tilvisingar.

