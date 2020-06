Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstida no

innenriks

– Regjeringa viser trass og lyttar ikkje til partane i arbeidslivet, seier han til NTB.

Statsministeren oppsummerer fredag ein politisk vår totalt dominert av koronavirus og økonomisk krise.

Dei siste dagane har NHO-sjef Ole Erik Almlid og kollegaen hans i LO, Hans Christian Gabrielsen, nærast konkurrert om å vere skarpast i åtvaringane om tap av jobbar viss ikkje permitteringsordninga blir forlengd.

– Erna Solberg bruker ein teoretisk påstand om at permitteringsregelverket låser folk inne i jobbar som kanskje ikkje har livets rett. Det er det klokt å følgje med på. Men når både Almlid og Gabrielsen så klart seier at dette kan føre til at folk unødig blir sagt opp, meiner eg regjeringa med opne auge gamblar med norske arbeidsplassar i ein veldig sårbar periode, seier Støre.

Åtvaringar

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 veker. Men for dei som vart permitterte i mars og april, er perioden forlengd til ut oktober. NHO og LO ber om at dette mellombels blir forlengt til 52 veker.

Støre trekker fram reiseliv, luftfart, hotell og restaurant som døme på bransjar kor utvida permittering kan bidra til sikkerheit for inntekt og jobb.

– Det er ikkje på kort sikt andre jobbar å gå over til, og det er håp om at aktiviteten kan komme i gang gradvis, meiner han.

Samtidig har fleire økonomar åtvara mot langvarig permittering, fordi det kan vere eit hinder for aktivitet. Støre vil lytte, men er likevel meir oppteken av åtvaringane frå LO og NHO.

– Ein er oppteken av interessene til arbeidsfolk og, frå NHOs side, at bedrifter som kan komme i gang igjen, skal kunne halde fram med erfarne folk i verksemda, seier han.

Stemde nei

Også Frp tek no opp permitteringsspørsmålet. Det skjer få dagar etter at partiet vart samd med regjeringa om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Frp har lenge ønskt forlengd permitteringstid, men fekk ikkje gjennomslag i forhandlingane, ifølgje stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

– Vi fekk gjennomslag for at ein fortløpande skulle følgje situasjonen og gjere endringar ved behov, seier han til NTB.

Wiborg viser til at LO og NHO no har sendt brev til regjeringa, fordi fleire bedrifter har byrja å sende ut oppseiingsvarslar.

– Derfor må regjeringa på banen no. Dette kan løysast på fleire måtar reint praktisk. Men viss det krev at Stortinget må avbryte sommarferien, er eg open for det, seier han.

– Kunne vore løyst

Ap og Sp stussar over Frps haldning.

– Frp stemde saman med regjeringspartia ned forslag om dette seinast sist fredag. Om dei no har snudd, så er det gledeleg. Vi er førebudde til å stille på møte og vedta dette raskt i Stortinget, seier Sps Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Det er avgjerande viktig både for bedriftene og dei permitterte raskt å gi beskjed om at permitteringsperioden blir utvida til 52 veker, for å unngå eit ras av oppseiingar.

Også Støre reagerer.

– Førre veke stod Frp last og brast med Høgre om å seie nei. Men i den augneblinken Stortinget tek ferie, snur Frp. Hadde dei gått inn i saka førre veke, kunne dette vore løyst under avstemminga om revidert, seier han.

Leiaren i finanskomiteen Mudassar Kapur (H) avviste i Stortingets budsjettdebatt å endre permitteringsreglane:

– Å byrje i den enden no, meiner vi er feil. No er det viktig å få opp aktiviteten og setje i gang dei tiltaka som får folk tilbake i jobb.

